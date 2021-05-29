Саратовские минометчики представят Россию на международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня»

Награждение минометчиков по итогам всеармейского этапа конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Команда саратовского учебного центра боевого применения артиллерии выиграла всеармейский этап конкурса по полевой выучке среди расчетов 120-мм минометных комплексов 2С12А «Мастера артиллерийского огня» и представит Россию на международном конкурсе АрМИ-2021.

В ходе проведения трех этапов конкурса: «Индивидуальной гонки», «Ночного спринта» и «Гонки взводов» победителем соревнований стала команда саратовского учебного центра, второе место заняли военнослужащие Центрального военного округа, на третьем месте представители Михайловской военной артиллерийской академии.

В течение недели на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом артиллеристы состязались в точности выполнения огневых задач из минометного комплекса 2С12А «Сани», в поражении целей из пулемета ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрировали своё мастерство в преодолении различных препятствий на транспортной машине Урал-43206.

Как уточнили в пресс-службе ЦВО, международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет в августе на полигоне Гвардейский в Республике Казахстан.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.