В Саратове мужчина украл с витрины магазина два лобзика и дрель

Строительный магазин на улице Верхняя в Саратове несколько дней назад обокрали. Узнали об этом администраторы только после проведения ревизии товаров – не досчитались двух лобзиков и электродрели общей стоимостью 10583 рубля.

После обращения в полицию поиском инструмента занялись оперативники ОП №2 в составе УМВД по Саратову.

Вычислили 42-летнего ранее судимого подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, задержанного отпустили под подписку о невыезде.

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