На Кумыске молодой водитель задавил двух пешеходов

Машина сбила двух пешеходов на Кумысной поляне
Фото: ГИБДД по Саратову
Минувшей ночью, около 2.30 на Кумысной поляне в Саратове сбили двух пешеходов. По данным ГИБДД Саратова, это произошло у дома №1 по третьему Ореховому проезду, пересечение с улицей Лесопарковая.
Автомобиль LADA GRANTA сбил двух пешеходов, мужчину и женщину.
В результате 37-летняя женщина скончалась на месте столкновения. Мужчина, чьи данные устанавливаются, выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
За рулем машины был 21-летний водитель.
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