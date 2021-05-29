На Кумыске молодой водитель задавил двух пешеходов

Машина сбила двух пешеходов на Кумысной поляне Фото: ГИБДД по Саратову

Минувшей ночью, около 2.30 на Кумысной поляне в Саратове сбили двух пешеходов. По данным ГИБДД Саратова, это произошло у дома №1 по третьему Ореховому проезду, пересечение с улицей Лесопарковая.

Автомобиль LADA GRANTA сбил двух пешеходов, мужчину и женщину.

В результате 37-летняя женщина скончалась на месте столкновения. Мужчина, чьи данные устанавливаются, выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

За рулем машины был 21-летний водитель.

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