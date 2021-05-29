Молодая женщина за рулем ВАЗа устроила ДТП под Марксом

ДТП под Марксом 28 мая 2021 года Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Марксовском районе женщина устроила ДТП с «Нивой» и попала в больницу вместе с пассажиркой другого авто.

Столкновение на 356 км автодороги Самара-Волгоград произошло 28 мая в 11.20.

По данным областной ГИБДД,25-летняя женщина за рулем ВАЗ-21124, столкнулась в LADA 4х4 под управлением 29-летнего мужчины.

Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали виновницу столкновения, а также 55-летнюю пассажирку LADA 4х4.

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