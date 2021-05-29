Заключено межрегиональное соглашение о создании ветеринарного совета ПФО

Алексей Частов

Руководители ветеринарных служб 14 субъектов РФ, в том числе Саратовской области, в Нижнем Новгороде подписали документ о создании ветеринарного совета ПФО. Первый председателем совета стала руководитель агентства ветеринарии Ульяновской области Нина Пелевина.

Отсутствие единой эффективной ветеринарной службы в России отметил руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов. По его словам, необходимость создания единой системы ветеринарной службы в Российской Федерации назрела уже давно.

- Угрозы эпизоотической безопасности реальны как внешние (занос с территории других государств), так и внутренние (распространение заболеваний между регионами России). Мы это видим из собственного опыта. Именно поэтому для организации эффективной ветеринарной защиты требуется координация действий ветслужб субъектов РФ. Создание ветеринарного совета ПФО объединит усилия специалистов, и, надеемся, послужит хорошим началом для организации единой эффективной ветеринарной службы в нашем государстве, - отметил Алексей Частов.

Планируется, что специалисты будут совместно прорабатывать необходимые меры по предупреждению и ликвидации заразных и массовых незаразных болезней животных; обеспечению безопасности продуктов животноводства; защите населения от болезней, общих для человека и животного; защите животных, соблюдению принципов гуманности; обеспечению безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными.