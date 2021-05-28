В Саратове не объявлены аукционы для расселения аварийного жилья

В Балаково, Пугачеве и Саратове не завершено переселение граждан из авариного жилья по планам текущего года а в Саратове даже не объявлены аукционы по приобретению квартир. Об этом сегодня заявили в ходе совещание рабочей группы по обеспечению жильем отдельных категорий граджлдан в правительстве Саратовской области.

Первый замглавы администрации Саратова Дмитрий Алексеев отчитался председателю правительства Роману Бусаргину, что аукционы на покупку квартир в городе объявят до 1 июня.

В регионе построят 30 домов для переселенцев. часть из них ужэе готова. В Балашовском, Вольском, Саратовском, Советском и Краснопартизанском расселение завершено. С начала программы переселено 2297 человек из 988 квартир. До конца года сталось переселить 7584 человек из 3449 квартир. Именно на Саратов ложится львиная доля переселения, предусмотренного программой, которую Саратовская область обещала федеральному центру досрочно завершить в 2021 году, вместо 2024 года.

- До конца года все квартиры должны быть предоставлены, - предупредил в очередной раз Бусаргин чиновников мэрии.