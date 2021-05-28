Контракт на ремонт дорог за 106 млн рублей в Саратове выиграла фирма с уставным капиталом 10 тысяч рублей

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В Саратове определен подрядчик на 20 участков городских улиц, которые будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Заключен контракт с единственным участником конкурса ООО «Новастрой» (руководитель Максим Колосков, уставной капитал компании 10 тысяч рублей, среднесписочная численность работников на 2020 год - 55 человек). Это фирме предстоит освоить 106 млн 203 тыс. 668,40 рублей.

До 1 октября компания должна отремонтировать следующие дороги:

- ул. Яблочкова;

- ул. Рабочая ( от ул. Емлютина до ул. Вокзальная);

- ул.Пугачева (от ул.Вавилова до ул. Б. Казачья);

- Обуховский переулок (от ул.Мичурина до ул. Набережная Космонавтов);

- ул. Соборная ( от ул. Б.Горная до ул. Соколовая);

- ул. Некрасова ( от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);

- ул. Комсомольская ( от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);

- ул. Октябрьская ( от ул. Б. Горная до ул. Соколовая);

- Нескучный переулок (от ул. Мичурина до ул. Лермонтова);

- ул. Мичурина (от ул. Валовая до ул. Октябрьская);

- ул. Кузнечная (от ул. Радищева до ул.Октябрьская);

- ул. Малая Соляная (от ул. Рогожина до ул. М. Горная);

- ул. Усиевича (от ул. Огородная до ул. Грузинская);

- 3-й Дегтярный проезд (от ул. Чернышевского до ул. Набережная Космонавтов);

- ул. Заулошного (от ул. Бахметьевская до ул. Белоглинская);

- Крымский тупик (от ул. Крымская до Крымского проезда);

- ул. им. Кутякова ( от ул. Б. Садовая до ул. 12-й Вокзальный пр.)

- ул. Тульская (от ул. Байкальская до д.28);

- ул. Дальняя;

- ул. Локомотивная (от 1-го Паркового проезда до ул. Сызранская).

Гарантийный срок для отремонтированных дорог составит 48 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ. Разметка, выполненная пластичными материалами, должна обладать функциональной долговечностью в один год.