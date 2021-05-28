Мэрию просят убрать стоянку самокатов от памятника у парка «Липки»

Ларьки с площади Кирова и за Крытым рынком в Саратове убирают потому, что они попали в зону охраны объекта культурного наследия, которым признан сам Крытый рынок. Об этом на брифинге 28 мая рассказал начальник областного управления по охране объектов культурного наследия Владимир Мухин.

При этом он подчеркнул, что торговля внутри таких объектов может вестись, после соответствующих согласований «они могут быть приспособлены под любые цели, не приносящие ему вред». Мухин уточнил, что торговля в учреждениях культуры - речь шла про кинотеатр «Победа» - «не его вопрос».

Владимир Мухин также сообщил, что направил предложения в мэрия Саратова убрать прокат самокатов с площади перед парком «Липки», где находится памятник Чернышевскому.

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