В Устав Саратова внесли изменения из-за присоединения новых населенных пунктов

Сегодня, 28 мая, на 89-м заседании гордумы внесли изменения в Устав Саратова.

Они были обусловлены присоединением Рыбушанского и Синеньского муниципальных образований.

Теперь село Бабановка, деревня Быковка, железнодорожный разъезд Горючка, деревня Есеевка, поселок Красный Октябрь, деревня Крутец, село Малая Рыбка, деревня Махино, село Поповка, село Пудовкино, село Рыбушка, деревня Сбродовка, поселок Сергиевский, село Синенькие, деревня Формосово, поселок центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», село Широкий Буерак входят в состав Саратова.

Решение об этом приняли на публичных слушаниях 19 мая. Ранее существовавшие правовые и нормативные акты в отношении этих муниципальных образований отменяются.

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