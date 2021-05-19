В Саратове приняли изменения в Устав города

Трансляция слушаний оборвалась в самом начале обсуждения

В администрации Волжского района Саратова 19 мая прошли публичные слушания по проекту решения Саратовской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Саратов».

Председательствовал депутат гордумы Дмитрий Кудинов.

Основные изменения в устав города были связаны с включением в состав Саратов 17 населенных пунктов, которые входят в Рыбушанское и Синеньское МО. Эти два муниципальных образования недавно были преобразованы и вошли в состав областного центра.

В состав МО «Город Саратов» согласно Уставу дополнительно входят: село Бабановка, деревня Быковка, железнодорожный разъезд Горючка, деревня Есеевка, поселок Красный Октябрь, деревня Крутец, село Малая Рыбка, деревня Махино, село Поповка, село Пудовкино, село Рыбушка, деревня Сбродовка, поселок Сергиевский, село Синенькие, деревня Формосово, поселок центральная усадьба совхоза «15 лет Октября», село Широкий Буерак.

Как сообщили в официальном аккаунте мэрии Саратова в Telegram, «из-за технических неполадок со стороны интернет-провайдера за несколько минут до окончания мероприятия трансляция была прервана». Напомним, из-за коронавирусных ограничений в зал, где шли слушания, журналистов не пустили.

Фактически трансляция была прервана в начале заседания после формирования секретариата и президиума и сразу после того, как слово взял депутат областной думы Александр Анидалов.

По данным мэрии, из 33 участников слушаний по итогам обсуждения 31 человек проголосовал «за».

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