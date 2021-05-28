Гладков: Заявления Чернова носят негативные оценочные суждения

Сергей Гладков

Руководитель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Сергей Гладков прокомментировал заявления кандидата ПГ Евгения Чернова.

- Заявления участника ПГ Чернова по поводу поступившей в оргкомитет предварительного голосования на него жалобы, высказанные им в СМИ, носят характер оценочных суждений и не соответствуют действительности. Он говорит о том, что до него не были доведены соответствующие документы. Это является ложью. В присутствие членов оргкомитета ему была доведена суть поступившей жалобы. По согласованию с ним Чернову на электронную почту с официальной электронной почты регионального отделения партии сразу же было направлено уведомление от оргкомитета с указанием даты поступления обращения гражданина (от 27.05.2021), в котором мы просим прояснить его позицию. Об этом имеется соответствующая запись в журнале регистрации.

Высказывания, содержащие негативные оценочные суждения в адрес регионального исполкома, наносят вред процедуре предварительного голосования и партии «Единая Россия» в целом и имеют дискредитирующий характер. Думаю, подобные действия должны быть рассмотрены на заседании политического совета местного отделения партии, где господин Чернов состоит на учете, — заявил Гладков.

Напомним, накануне реготделение партии распространило сообщение о возможном снятии депутат Чернова с праймериз ЕР за незаконную агитацию. В ответ Чернов обвинил оргкомитет в распространении ложной информации.