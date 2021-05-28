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Происшествия28 мая 2021 11:04

В Саратовской области заключенный из тюрьмы вел паблик с террористической идеологией

Мужчина пропагандировал деятельность запрещенного в России «Исламского государства», отбывая срок за наркотики
Источник:kp.ru
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В Саратове заключен под стражу на два месяца 29-летний местный житель, которого обвиняют в распространении в интернете материалов, оправдывающих террористическую деятельность.

Задержали мужчину сотрудники УФСБ России по Саратовской области. В рамках расследования установлено, что отбывая наказание за незаконный оборот наркотиков в марте 2019 года прямо из исправительной колонии через мобильный телефон создал и администрировал интернет-сообщество в соцсети «ВКонтакте». Там он размещал публикации, пропагандирующие деятельность «Исламского государства» (запрещена в РФ) и оправдывающие террористическую деятельность. Ссылки на материалы он раскидывал читателям в разные регионы страны.

Теперь мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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Криминал