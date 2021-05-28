Володин взял на себя реконструкцию стадиона и школы искусств в ЗАТО Светлый

Вячеслав Володин в ЗАТО Светлый

Реконструкция стадиона и школы искусств начнется уже на следующей неделе.

Председатель ГД Вячеслав Володин 27 мая посетил ЗАТО Светлый в Саратовской области. В прошлый приезд жители рассказали ему о запущенном состоянии местного стадиона и необходимости нового здания для детской школы искусств.

Эти проекты будут реализованы при поддержке Володина как благотворительные. Стадион будет всепогодным, с новым ограждением, современными мачтами освещения, искусственным покрытием и дополнительными спортивными зонами.

Новая детская школа искусств сможет принять всех желающих, сейчас помещений для занятий творчеством не хватает.

Завершить все работы и сдать объекты в эксплуатацию планируют к сентябрю этого года.

Вячеслав Володин отметил, что как только реконструкция будет завершена, можно будет приступать к реализации следующих планов.