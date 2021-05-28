Панков: Школе в Иволгино быть

.

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил, что в Минпросвещения РФ утвержден проект школы в саратовском микрорайоне Иволгино.

- Министерство просвещения России утвердило проект нашей школы. Теперь в июне должно выйти постановление Правительства РФ о выделении финансирования.

Это будет современное учебное учреждение на 825 мест. Все вопросы по строительству и обустройству школы и дальше будем решать вместе с людьми, — написал Панков.

О возведении школы в микрорайоне попросили депутата на встречах местные жители.