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Общество28 мая 2021 10:07

Панков: Школе в Иволгино быть

Источник:kp.ru
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Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил, что в Минпросвещения РФ утвержден проект школы в саратовском микрорайоне Иволгино.

- Министерство просвещения России утвердило проект нашей школы. Теперь в июне должно выйти постановление Правительства РФ о выделении финансирования.

Это будет современное учебное учреждение на 825 мест. Все вопросы по строительству и обустройству школы и дальше будем решать вместе с людьми, — написал Панков.

О возведении школы в микрорайоне попросили депутата на встречах местные жители.