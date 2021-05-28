Коронавирусом за сутки в Саратовской области заболели еще 115 человек

В Саратовской области за сутки выявили 115 новых случаев коронавируса. Из числа заболевших у 64 пациентов выявлена пневмония.

Больше всего случаев заражения в Саратове — 47, в Энгельсском районе — 15.

Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 62 388 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 58 985 человек, за сутки — 203.

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