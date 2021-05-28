В Саратовской области ликвидировано возгорание на газопроводе

Пожар на газопроводе в Саратовской области

Пожар на газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области ликвидирован.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, горение закончилось в 02:25, когда выгорел весь газ.

Напомним, вызов о возгорании на участке газопровода ООО «Газпром трансгаз Саратов» поступил в 17:20. Огонь поднимался на несколько метров. Задвижку на газопроводе оперативно закрыли, чтобы газ не поступал. Два пожарных расчета не приступали к тушению и ждали, пока весь газ выгорит.

Пострадали три человека: одного госпитализировали с ожогами, двум оказали помощь на месте.

Экологи устанавливают ущерб, нанесенный пожаром. В районе села Куриловка, где проходит газопровод, находится памятник природы регионального значения «Куриловская тюльпанная степь». Там ежегодно проводится фестиваль тюльпанов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.