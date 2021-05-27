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Происшествия27 мая 2021 20:21

Пожар на газопроводе в Новоузенском районе будет продолжаться еще несколько часов

Должен выгореть весь газ, оставшийся в перекрытом участке трубопровода
Источник:kp.ru
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Пожар на газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области. Фото предоставлено региональным министерством природных ресурсов и экологии

Пожар на газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области. Фото предоставлено региональным министерством природных ресурсов и экологии

По данным регионального ГУ МЧС газ на месте пожара газопровода в Новоузенском районе Саратовской области будет гореть в течение 3-4 часов пока не выгорит весь оставшийся в поврежденном участке газ. Возгорание находится в двух километрах от жилой зоны и население находится вне опасности.

- Куриловской степи, особо охраняемому памятнику природы, также ничего не угрожает, поскольку возможному распространению огня преграждает путь местная река, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Возгорание на газопроводе в районе села Куриловка произошло около 17.10. Пострадали трое рабочих, которые производили там ремонт, один из них госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести.

Фото предоставлено региональным министерством природных ресурсов и экологии

Фото предоставлено региональным министерством природных ресурсов и экологии

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