Пожар на газопроводе в Новоузенском районе будет продолжаться еще несколько часов

Пожар на газопроводе в Новоузенском районе Саратовской области. Фото предоставлено региональным министерством природных ресурсов и экологии

По данным регионального ГУ МЧС газ на месте пожара газопровода в Новоузенском районе Саратовской области будет гореть в течение 3-4 часов пока не выгорит весь оставшийся в поврежденном участке газ. Возгорание находится в двух километрах от жилой зоны и население находится вне опасности.

- Куриловской степи, особо охраняемому памятнику природы, также ничего не угрожает, поскольку возможному распространению огня преграждает путь местная река, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Возгорание на газопроводе в районе села Куриловка произошло около 17.10. Пострадали трое рабочих, которые производили там ремонт, один из них госпитализирован с ожогами в состоянии средней степени тяжести.