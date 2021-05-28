В Саратове разыскивают мужчину в светло-зеленой панаме

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В Саратовской области разыскивают 51-летнего мужчину.

Андрей Иванович Лукьянов из поселка Дубки Саратовского района пропал 21 мая 2021 года.

Его приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

В день пропажи он был одет в рубашку в сине-белую клетку, темные штаны, обут в темные ботинки, на голове носил светло-зеленую панаму.

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-20 или 112.

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