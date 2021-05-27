Подростки в Петровске нашли пакет с человеческим черепом

На месте обнаружения человеческого черепа в Петровске работают следователи Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Петровске днем 26 мая гулявшие у реки Медведицы подростки увидели в воде рядом с берегом полиэтиленовый пакет, в котором лежал человеческий череп. Они сообщили о страшной находке прохожему, тот вызвал полицию.

Судмедэксперт и следователи СУ СКР Аткарского межрайонного следственного отдела осмотрели место находки и сами кости.

В пакете оказался череп и ряд других костей.

Назначена экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены, изучается база данных без вести пропавших лиц.

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