Причиной пожара в Поливановке стал оставленный на плите чайник

В ГУ МЧС по Саратовской области рассказали причину пожара 26 мая на улице Тургенева в Поливановке.

- Пенсионерка оставила на плите чайник, вышла на улицу, произошел пожар, — сообщили «КП-Саратов» в региональном главке.

Пострадала 84-летняя женщина. Она попыталась потушить пожар, получила ожоги лица и кистей руки.

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