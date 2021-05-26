В Поливановке полыхает крыша жилого дома

Пожар на улице Тургенева в Поливановке Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня, 26 мая, случился пожар в поселке Поливановка Ленинского района Саратова.

- Вызов на улицу Тургенева, 9 поступил в 16:39. В двухквартирном жилом доме горит кровля по всей площади. На месте работают четыре пожарных расчета, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГУ МЧС.

В 17:13 возгорание локализовали. На пожаре пострадала женщина. Оказалось, что она оставила чайник на плите.

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