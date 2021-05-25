Миллионный пассажир пригородной компании отправился из Анисовки в Саратов

В понедельник, 24 мая, со станции Анисовка отправился миллионный с начала года пассажир АО «Саратовская ППК». Обладательницей счастливого билета стала школьница Елизавета Митина, которой в этот день исполнилось 13 лет. Девушка ехала в Саратов на пригородном поезде № 6481 сообщением Анисовка – Лопуховка.

Генеральный директор АО «Саратовская ППК» Виктор Шубин вручил удачливому пассажиру мягкую игрушку и сертификат, подтверждающий статус миллионного пассажира.

***

Традиция чествовать каждого миллионного пассажира зародилась в АО «Саратовская ППК» в 2019 году, когда за 12 месяцев было перевезено более 4 млн человек.