Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области растет среди людей от 31 до 49 лет

Сегодня, 25 мая, на заседании координационного совета глава Роспотребнадзора Саратовской области Ольга Кожанова рассказала, что еженедельно фиксируется более 800 случаев.

- В минувшую неделю впервые с февраля отмечен рост заболеваемости. Рост идет в возрастной группе от 31 до 49 лет, — отметила она.

Кожанова сказала, что расслабляться нельзя. Отменить ограничительные мероприятия, снять маски можно будет только когда взрослое население провакцинируется на 60%.

Кроме того, с 2 июня начинаются постоянные рейсы в Таджикистан, и Роспотребнадзор начинает контроль в аэропорту «Гагарин».

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