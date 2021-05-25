Радаев отметил недостаточное информирование людей местными властями о вакцинации

Губернатор Радаев заявил, что местные власти недостаточно работают с населением и объясняют необходимость вакцинации.

- Нужно делать акцент на разъяснительной части. Здесь я обращаюсь в том числе и к муниципальному звену: недостаточное информирование на местах рождает необоснованные опасения людей. Нужно объяснять механизм действия вакцины, ее безопасность и эффективность. Прошу предельно серьезно отнестись к моим словам. Любое ослабление в части информирования выливается в жалобы и недопонимание, а в случаях с прививками – пассивность, чего быть не должно.

Саратовская область одна из первых, где внедрен единый номер «122» для записи на вакцинацию. Население региона должно быть оповещено о такой возможности, - заявил Радаев на заседании координационного совета по коронавирусу 25 мая.