В Саратове служба спасения отрабатывала ликвидацию утечки нефти в Волгу

. Фото: Саратовская областная служба спасения

В Саратове 25 мая спасатели провели учения по ликвидации последствий разлива нефти.

По легенде учений в районе Затона столкнулись прогулочный катер ОМ-1 и буксир РБ-46. У борта прогулочного катера возникло пятно на воде от разлившегося дизельного топлива.

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На ликвидации работала группа водолазов облспаса. Специалисты доставили с судов на берег «пострадавших» одному из которых оказали помощь в связи с «травмой головы», другому – с «переломом бедра».

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Вокруг нефтяного пятна выставили боновые ограждения. Водолазная группа осмотрела подводную часть аварийных судов и ликвидировала утечку топлива, заделав пробоину. После работ водолазной группы «нефтепродукты» собрали с водной поверхности в емкости для их временного хранения.

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Напомним, сегодня в акватории Туапсе на Черном море выявили нефтяные пятна. Водолазы выявили место утечки нефти из глубоководного канализационного коллектора.

На пляже микрорайона Приморье проводится обсервация береговой линии.

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