Передано в суд дело полицейского, вымогавшего у знакомого 200 тысяч рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудника полиции из Энгельса, обвиняемого в вымогательстве 200 тыс. рублей у знакомого.

Следователи передали материалы в прокуратуру, и оттуда с утвержденным обвинительным заключением оно отправилось в суд.

В СКР напомнили, что по данным следствия весной 2020 года оперуполномоченный одного из отделов МУ МВД России «Энгельсское» обратился к знакомому с просьбой за 10 тыс. рублей провести в РЭО регистрационные действия с автомобилем своей родственницы. В РЭО регистрацию остановили. Потому что возникли сомнения.

Это очень обидело полицейского, который решил потребовать кратного возмещения затрат со своего знакомого. Вместе с другим своим знакомым под угрозой расправы они добились от мужчины получения расписки на 200 тыс. рублей.

Полицейского впоследствии задержали сотрудники ФСБ, а следователи, несмотря на непризнание им вины, считают, что собрали достаточно доказательств совершения вымогательства.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен.