Экс-министр финансов Саратовской области вернулся в «Облкоммунэнерго»

Вадим Ойкин стал генеральным директором АО «Облкоммунэнерго» Фото: Александр Уриевский

Бывший министр финансов Саратовской области Вадим Ойкин вернулся на работу в АО «Облкоммунэнерго» — генеральным директором.

- Решением Совета директоров АО «Облкоммунэнерго» от 21 мая 2021 года Вадим Геннадьевич Ойкин назначен на должность генерального директора предприятия, — говорится на сайте компании.

Ранее он уже возглавлял предприятие — с 2012 по 2017 годы. После этого Ойкин работал зампредом областного правительства, а с 2020 года еще и министром финансов. В декабре 2020 года он перестал быть зампредом.

Напомним, Вадим Ойкин уволился по собственному желанию с должности министра неделю назад.

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