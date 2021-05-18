Саратовский губернатор уволил министра финансов Вадима Ойкина

Вадим Ойкин Фото: Александр Уриевский

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра финансов Вадима Ойкина.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Ойкин освобожден от должности по собственной инициативе.

Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Ирина Бегинина.

Первый заместитель министра финансов Ирина Бегинина (слева) и Вадим Ойкин Фото: Александр Уриевский

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