Саратовский губернатор уволил министра финансов Вадима Ойкина

Вадим Ойкин
Фото: Александр Уриевский
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра финансов Вадима Ойкина.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Ойкин освобожден от должности по собственной инициативе.
Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Ирина Бегинина.
Первый заместитель министра финансов Ирина Бегинина (слева) и Вадим Ойкин
Фото: Александр Уриевский
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