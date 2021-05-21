Панков: Решение направить документы в Фонд ДОМ.РФ открывает перспективы для достройки ЖК «Победа»

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Нужно использовать все возможности, чтобы решить проблемы дольщиков ЖК "Победа. Об этом написал в своем телеграм-канале "Пара слов" депутат ГД Николай Панков. Сегодня, 21 мая, все возможности обсуждались на рабочем совещании с его участием в правительстве Саратовской области.

- Решение рабочей группы направить документы в Фонд ДОМ.РФ открывает серьёзные перспективы для достройки ЖК «Победа».

Нужно использовать все варианты. Благодаря Фонду, уже решились проблемы по многим долгостроям со сложной экономикой. В том числе, тех, которые курирую.

Что касается неких предложений завершить строительство в обмен на участок земли, то это всего лишь слова. Сейчас сделать это в рамках закона нельзя, застройщики признаны банкротами. Отмечу, ранее была возможность достроить дома, благодаря инвестору. Он готов был вложить свои средства. Об этом говорил не раз. Если бы тогда удалось достичь единого решения всех участников процесса, то люди смогли бы раньше получить своё жилье.

Продолжу держать на контроле ситуацию с ЖК «Победа». И обсуждать с дольщиками все шаги, которые предпринимаются для достройки. - написал Панков.