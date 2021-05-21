Директор саратовского завода вернула 5,5 млн ущерба по налогам в бюджет

Поскольку сделала она это не сразу, пришлось заплатить уголовный штраф в 30 тыс. рублей

В ходе предварительного следствия и в суде директор предприятия в Саратове полностью признала вину и возместила ущерб в 5 553 224 рубля.

Именно столько денег организации, по данным следователей регионального СУ СКР, руководительница предприятия скрыла от взыскания налогов, сборов, страховых взносов.

Уголовное дело в отношении руководительницы Акционерного общества прекращено по нереабилитирующим основаниям она оштрафована на 30 тыс. рублей.

- Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2019 года по март 2020 года гендиректор акционерного общества, знала о наличии у организации недоимки по уплате налогов и сборов в размере 52 939 621 рубль. Но, игнорируя обязанности по их уплате, а также решения налогового органа о приостановлении расходных операций по расчетным счетам, умышленно подписывала и направляла в аффилированную фирму распорядительные письма с указанием о необходимости перечисления денежных средств предприятиям-контрагентам в счет взаиморасчетов, — пояснили «КП-Саратов» в СУ СКР.

По данным «КП-Саратов», речь может идти об АО «Нефтемаш» — САПКОН и ее руководительнице Светлане Шимчук.

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