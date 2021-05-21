Саратовский арматурный завод заподозрили в неуплате налогов на 122 млн рублей

С января 2017 по июнь 2018 года некое саратовское ЗАО, специализирующимся на производстве и оптовой торговле трубопроводной арматурой, включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фиктивным сделкам, а в состав расходов по налогу на прибыль, - затраты по приобретенным товарно-материальным ценностям у вышеуказанных контрагентов, а также экономически не обоснованные и документально не подтвержденные расходы по списанию брака. Такова версия следователей регионального СУ СКР из отдела по расследованию особо важных дел.

Эти, а также некоторые другие хитрости при подаче сведений в налоговый орган, как считают следователи, позволили организации уклонится от уплаты НДС, налога на прибыль и транспортного налога, в общей сумме выше 122 млн рублей, то есть в особо крупном размере.

Уголовное дело об уклонении от налогов в особо крупном размере возбуждено по материалам налоговой службы и УФСБ России по Саратовской области.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

На сайте регионального СУ СКР нет указаний на название организации.

По данным источников "КП-Саратов" речь может идти о ЗАО "САЗ".