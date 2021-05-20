Машина ДПС из Чечни с заклеенными номерами вызвала бурные обсуждения в соцсетях Саратова

Заклеенные номера авто - серьезное нарушение ПДД
Машина ДПС с заклеенными номерами на улице в Саратове вызвала бурное обсуждение в соцсетях и негодование горожан.
Автомобиль Skoda с надписями по бортам «ДПС ГИБДД МВД по Чеченской республике» сегодня днем был сфотографирован несколькими очевидцами на улицах Саратова. Фото позволили идентифицировать что машину видели на улице Заречная, возле школы №90.
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Возмущение комментаторов вызвали заклеенные бумагой цифры на номерах. Это нарушение влечет за собой крупный штраф и лишение водительских прав.
В ГИБДД города на публикации уже отреагировали и заявили, что по поводу появления фотографий машины ГИБДД с заклеенными номерами ведется проверка.
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