«Многое видел, но не такое»: саратовский чиновник был шокирован тем, как ремонтируют дороги в районах

Руководитель дирекции по развитию Саратовской агломерации, экс-председатель правительства области Александр Стрелюхин был шокирован тем, как ведут «ямочный ремонт» на дорогах в районах области.

В ходе рабочей поездки в Новоузенский район по вопросам водоснабжения сельских населенных пунктов вместе с главой района на одной из дорог отдаленных от центра Стрелюхин увидел процесс «ремонта» трассы, и «не мог не остановиться».

- Должен сказать, такого подхода к работе мне видеть ещё не приходилось. Полное несоблюдение норм дорожного строительства, нарушение технологий – подрядчик делает брак.

Обратился к министру транспорта и дорожного хозяйства региона с просьбой приостановить работы. Необходимо срочно скорректировать действия, проблемные участки дороги должны пройти качественную подготовку к асфальтированию, а такой «ремонт», который с руководителем района Андреем Андреевичем Опалько мы увидели, не продержится и двух месяцев.

Ямочный ремонт – мера временная, но, как и основной производить его необходимо с соблюдением всех технологических требований, - написал Стрелюхин в своем инстаграм.

Пожилому мужчине, явно из числа мигрантов, который занимался «Ямочным ремонтом», стрелюхин велел прекратить все работы и созвониться с начальством. «Я беру на себя это».

В комментариях к посту подписчики удивляются наивностью Стрелюхина и предлагают срочно проверить качество ремонта на других трассах.