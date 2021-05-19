В Заводском районе нашли тело избитого мужчины

Следственный комитет проводит проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователями СК проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины в Заводском районе

Утром 19 мая в подъезде дома по 3-му Кавказскому тупику в Заводском районе Саратова обнаружили тело избитого мужчины.

Труп нашли местные жители между вторым и третьим этажом.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия. Эксперт зафиксировал ссадины и кровоподтеки на лице погибшего. Назначено судебно-медицинское исследование чтобы определить точно причины смерти мужчины.