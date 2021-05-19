В Вольске мужчин оштрафовали за костер в лесу и нечистоплотность

В Вольске Саратовской лесные инспекторы вчера, 18 мая, поймали двух нарушителей.

- Один гражданин развел костер в лесу, другой — выбросил мусор в лесной массив, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве природных ресурсов.

На мужчин составили административные протоколы за несоблюдение пожарной безопасности, по которым они должны будут выплатить от 4 до 5 тыс. рублей штрафа.

Такой маленький штраф им выпишут, потому что они являются просто гражданами. Должностные лица за подобные нарушения должны будут отдать в казну от 20 до 40 тыс. рублей, юридические — от 300 до 500 тыс. рублей.

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