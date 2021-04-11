Как жечь мусор и жарить шашлык по новым правилам: Ответы ГУ МЧС по Саратовской области

Отдых на природе с шашлычком может обернуться весомым штрафом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области стартует дачный сезон 2021 года, а это значит весенние уборки, опиловка деревьев, сжигание мусора. Также задолго до майских праздников стартует сезон шашлыков и прочих готовок вкусняшек на природе на открытом огне.

Необходимо знать, что все это в привычном до сих пор виде теперь находится почти под полным запретом. Точнее, под строжайшими ограничениями, выполнять которые обязательно для всех, кто не хочет нарваться на штрафы.

«КП-Саратов» пригласило ответить на вопросы саратовцев о возможности пожарить шашлык, сжечь мусор и не стать нарушителями закона того, кто эти предписания будет исполнять – Ильдара Батраева, заместителя начальника отдела надзорных и профилактических мероприятий УНД и ПР ГУ МЧС по Саратовской области.

Ильдар Батраев Фото: Екатерина Семенова

Предупрежден – вооружен

Правила противопожарного режима в РФ вступили в силу 1 января, которые утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. В этих правилах появилось очень много новых разделов, в том числе, приложение №4, которыми регламентированы правила сжигания сухой травы, разведения костров, на в том числе на землях сельхозназначения и на приусадебных участках, на землях населенных пунктов. Теперь конкретно приписаны нормы в соответствии с которыми мы можем устраивать костры и в том числе, готовить пищу на огне, в мангалах.

Зачем это сделано?

В прошлом 2020 году зафиксирован значительный рост числа пожаров на открытых территориях –всего 3569 пожаров сухой травянистой растительности и зарегистрировано 144 лесных пожара на площади 5704 га.

Весна - пора уборки на дачах. Мусор, как обычно, сжигают прямо на участке. Как это теперь делать по новым правилам, какие нужно предусмотреть расстояния от различных объектов, разбирались с представителем регионального ГУ МЧС Ильдаром Батраевым.

Приготовьте рулетку

- Сжигать мусор на участке можно, при условии, что расстояние от очага до ближайшей постройки, дома, беседки, дачного туалета, должно быть не менее 50 метров. При этом вокруг огня в радиусе 10 метров должен быть убран весь горючий мусор, а вокруг очага должна быть минерализованная полоса не менее 40 см, т.е. опашка, вскопанная земля. При этом есть еще два условия – сжигать можно либо в небольшой яме, не менее 30 см в глубину и не более метра в диаметре, либо в металлической емкости, например, бочке. При этом емкость должна быть не дырявой – никаких прогаров или отверстий для поддува в корпусе. В случае с емкостью расстояния делим на два – 25 метров до строений и очистка территории в радиусе 5 метров от емкости. Обязательно наличие ведра с водой или огнетушителя, а также крышки, которой можно сразу накрыть всю емкость, - рассказал Батраев.

Мусор жечь теперь желательно в металлической бочке и при этом все-равно требуется соблюсти массу условий Фото: Александр Уриевский

Вспомним, что классический размер дачного участка – шесть соток. Все дачники интересуются, как при сжигании мусора соблюсти расстояние в 50 метров от ближайшего строения, ведь вокруг такие же дачи, на гораздо более близком расстоянии?

По данным представителя МЧС, сжигать мусор нужно тогда в металлической емкости, потребуется соблюсти только 25 метров расстояния от построек.

Официально

В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.

При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

Куда теперь мусорить?

- Что делать гражданам, у которых нет собственных просторных угодий?

- Вывозить мусор. Или сжигать его на открытых площадках, на так называемых землях запаса с соблюдением всех расстояний и размеров ямы под костер, - отвечает Батраев.

- Получается, дачнику нужно собрать весь мусор и перенести его куда-то в степь, где нет поблизости строений и там только жечь?

- В степи тоже надо соблюдать правила очистки 30 метровой зоны вокруг – там может гореть трава.

Разжег огонь рядом с елкой - буть готов к штрафу Фото: Александр Уриевский

Как правильно готовить на огне, чтобы «не кормить» еще и незваных инспекторов

- Как теперь пожарить шашлык на даче, чтобы не нарушить нормативы и не получить штраф?

- Что касается приготовления пищи на мангале, то здесь минимальное расстояние от строений –пять метров и расчистка территории вокруг на два метра. Запрещено готовить в мангалах, если скорость ветра выше, чем 10 метров в секунду, если поблизости есть хвойные деревья или если на территории введен особый противопожарный режим. По поводу последнего – этот режим вводят местные муниципальные власти, и при этом они прописывают, что именно запрещается. За этой информацией надо внимательно следить.

- Какие правила по поводу близости огня от деревьев? Если на участке растет сосна, то уже не приготовишь ничего на мангале? Если отмерять требуемое расстояние от сада, то снова не получится разжечь костер?

- Речь идет о комплексных насаждениях, тогда запрещено жечь огонь ближе 100 метров к хвойным и 30 метров к лиственным насаждениям. При этом плодовые деревья в саду на дачном участке такими не считаются, пара берез за забором – тоже.

- Кто и как будет это контролировать и каким образом наказывать, если нарушения зафиксированы?

- Наши инспекторы проводят рейды-осмотры. Если находим нарушения, составляем административные протоколы на граждан, должностные и юридические лица. Если особый противопожарный режим не введен, то граждан могут или предупредить, или оштрафовать от двух до трех тысяч рублей, если режим действует, то никаких предупреждений – штраф от трех до четырех тысяч, для юридических лиц суммы намного больше, до 400 тысяч рублей.

Осмотры инспектора проводят на границах с лесными участками, в местах массового скопления людей, а также там, где есть статистика роста пожаров. Но подконтрольна нам вся территория, так что по СНТ также можем проводить осмотры, - заметил представитель МЧС.

Если до беседки от мангала менее пяти метров, ты - нарушитель Фото: Александр Уриевский

Как-то не по-людски все это. Или, все-таки, ради людей?

- У вас есть дача? Как вы будете сами соблюдать такие жесткие требования?

- У меня нет дачи, но я вполне представляю себе ситуацию. Буду соблюдать требования, как и все жители или гости нашей страны. Мангалы у большинства людей переносные, поэтому выполнить новые правила не составит труда.

- Как быть любителям пикников на природе, ведь это из-за них, получается, попали под новые правила все остальные?

- Да, 3338 пожаров в прошлом году было именно на открытых территориях, для сравнения - в 2019 году было 1,5 тысячи. Пик пожаров пришелся как-раз на майские праздники, когда люди выезжали отдыхать на природу. И у большинства даже мангалов не было, кирпичики на земле ставили - и все.

- С шашлыками на кирпичах вопрос закрыт бесповоротно?

- Да, конечно. Выезжайте, ставьте мангал, вокруг зачищайте территорию – и для природы будет польза, если мусор уберете.

За 2020 года 1923 протоколов было составлено на граждан за нарушения противопожарной безопасности, 237 протоколов на должностных лиц и 34 протокола на организации. Еще 130 протоколов составлены за это же на глав муниципальных образований.

- Как вы считаете, после введения новых правил, насколько активно будут идти осмотры инспекторами и как вырастет количество штрафов?

- Не думаю, что штрафов станет больше. Гражданам будет теперь понятно, как правильно сжигать мусор, как правильно готовить на огне, с точки зрения пожарной безопасности. Я думаю, что количество нарушений, как и штрафов, уменьшится, потому что появилась ясность, как себя вести и что делать нельзя.

В студии радио "КП-Саратов" обсудили тонкости новых противопожарных правил для дачников Фото: Екатерина Семенова

ОФИЦИАЛЬНО

В Саратовской области начинаются пожары сухой травянистой растительности. С начала года произошло уже 29 таких случаев. За три месяца 2021 года выявлено 9 правонарушений, связанных с нарушением порядка выжигания сухой травянистой растительности, сжиганием мусора, разведением костров, а также уборкой территорий от сухой растительности. По всем выявленным случаям приняты меры административной ответственности по ст. 20.4 КоАП РФ, в том числе: 5 граждан, 4 должностных лица.

В настоящее время в регионе разработан и находится на подписании проект Постановления Правительства Саратовской области «О введении особого противопожарного режима.

«КП-Саратов» будет следить за статистикой и за правоприменением новых норм. Если вы считаете, что вас несправедливо привлекли к ответственности, пишите нам, будем разбираться. Если есть обратные случаи - наказания действительно беспечных разжигателей или активных пироманов – также сообщайте.

Редакция «КП-Саратов» выражает признательность ГУ МЧС по Саратовской области за организацию беседы.

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