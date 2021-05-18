Панков: Новый технопарк в Саратове поможет выпускникам остаться работать на родине

Депутат Государственной думы Николай Панков прокомментировал анонс создания в Саратове технопарка, о котором ранее говорил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- 4 тысячи рабочих мест для саратовцев! У нас в городе, в Волжском районе, появится технопарк. Здесь будут востребованы современные специалисты — выпускники наших вузов. Возможно, для многих этот проект станет важным фактором в принятии решения — остаться работать на своей малой родине, — отметил Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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