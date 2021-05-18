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Общество18 мая 2021 11:13

В Саратове готовится к открытию бюст Андрея Бабушкина

Он появится на проспекте 50 лет Октября
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Бюст Андрея Бабушкина появится на проспекте 50 лет Октября

Бюст Андрея Бабушкина появится на проспекте 50 лет Октября

Фото: Екатерина Семенова

На проспекте 50 лет Октября в Ленинском районе Саратова ведутся работы по установке бюста Андрею Бабушкину.

Как рассказал «КП-Саратов» председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев, работы планируется закончить к 25 мая, а 27 мая запланировано торжественное открытие.

Фото: Екатерина Семенова

Приглашены гости: чиновники правительства, администрации Саратова, общественные организации. В планах, кроме открытия бюста, еще торжественное принятие в юные друзья пограничников и построение боевого расчета.

Напомним, саратовский пограничник Андрей Бабушкин родился в Петровском районе и в 1926 году погиб на заставе Артлу-Тазакенд Нахичеванского погранотряда, сдерживая бандитов. Позже заставе было присвоено его имя, а позже его имя стала носить пограничная застава «Каспийская». Это была первая именная застава погранвойск. В Саратовской области ведется работа по увековечиванию памяти Бабушкина и присвоении ему звания Героя России.

Работы должны завершиться к 25 мая

Фото: Екатерина Семенова

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