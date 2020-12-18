В Саратове намерены добиться присвоения звания «Героя России» Андрею Бабушкину

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На пресс-конференции в «КП-Саратов» сегодня, 18 декабря, было рассказано о преокте «Юные друзья пограничников». Он стал победителем конкурса социальных проектов региона.

Начальник отдела патриотического воспитания и профилактической работы с молодежью управления по молодежной политике министерства молодежной политики и спорта Саратовской области Алексей Мещеряков отметил важность патриотического воспитания, так как, по его словам, есть попытки переписать историю. Он выразил надежду, что в будущем движение «Юный друг пограничника» станет популярнее «Юного друга полиции».

Председатель Саратовской региональной общественной организации ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины» Андрей Малышев рассказал об Андрее Бабушкине, саратовском поганичнике. Он родился в Петровском районе и в 1926 году погиб на заставе Артлу-Тазакенд Нахичеванского погранотряда, сдерживая бандитов. Позже заставе было присвоено его имя, а позже его имя стала носить пограничная застава «Каспийская». Это была первая именная застава погранвойск.

Однако в те годы не было звания героя, то Андрей Бабушки не получил его. Сейчас создана инициативная группа о присвоении ему звания Героя России. председатель отделения «Часовые Родины» рассказал также о том, что это часть большого проекта по увековечиванию доблести пограничников.

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Еще есть проект «Аллея героев». И первым объектом там будет установлен бюст «Андрея Бабушкина.

20 декабря в день работников органов безопасности имя Андрея Бабушкина присвоить школе в поселке Белоярский Новобурасского района. Там же будет открыта мемориальная доска. Школа получит также медаль Андрея Бабушкина. Всего медали две — первая будет вручена Пограничному управлению.

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Марина Гайдаенко, руководитель проекта «Юные друзья пограничников — Бабушкинцев» рассказала, что цель проекта — духовно-нравственное воспитание, вовлечение молодежи в традиции. На первом этапе планируется вовлечь порядка 120 детей. Будут организованы конкурсы песни, рисунков. Первые члены получат памятные нагрудные значки и береты.

Первый этап просветительской деятельности в школах начнется в январе 2021 года. Марина Гайдаенко уверена, что будет большое количество желающих вступить в организацию.

В современном обществе будут использованы цифровые средства популяризации: создание виртуального пространства, онлайн-экспозиции, QR-коды, 3D-реальность. Причем многие материалы дети смогут создавать сами.

- Дети не готовы получать информацию в «сухом варианте». Хотелось бы привлечь детей, чтобы они сами создавали экспозицию, — сказала Марина Гайдаенко.

При этом она отметила, что это только часть планов.

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Молодежное движение «Юный друг пограничника-Бабушкинец» направлено на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения и сохранение, популяризацию памяти о подвигах героев-пограничников. Данный проект является частью долгосрочного проекта по созданию социо-культурного пространства по увековечению доблести героев-пограничников (приурочено к 95-й годовщине подвига первого героя-пограничника Андрея Бабушкина).Проект реализуется СРООВ-ЗГГ «Часовые Родины» совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по Саратовской и Самарской областям, при поддержке Правительства области и Общественной Палаты региона.

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