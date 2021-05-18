Сменился руководитель завода СЭПО в Саратове

Саратовский завод СЭПО
Подтвердилась информация о назначении нового директора саратовского предприятия СЭПО.
Источник сообщил «КП-Саратов», что уже подписан приказ о назначении Артура Темирова.
Таким образом новый руководитель сменил Евгения Резника, который возглавлял завод с момента открытия.
Напомним, завод СЭПО ранее находился на грани закрытия производства. Известный производитель отечественных холодильников под брендом «Саратов» едва не уволил трудовой коллектив.
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