Сменился руководитель завода СЭПО в Саратове

Саратовский завод СЭПО

Подтвердилась информация о назначении нового директора саратовского предприятия СЭПО.

Источник сообщил «КП-Саратов», что уже подписан приказ о назначении Артура Темирова.

Таким образом новый руководитель сменил Евгения Резника, который возглавлял завод с момента открытия.

Напомним, завод СЭПО ранее находился на грани закрытия производства. Известный производитель отечественных холодильников под брендом «Саратов» едва не уволил трудовой коллектив.

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