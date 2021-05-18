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Общество18 мая 2021 8:25

Сменился руководитель завода СЭПО в Саратове

Подписан приказ о назначении Артура Темирова
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Саратовский завод СЭПО

Саратовский завод СЭПО

Подтвердилась информация о назначении нового директора саратовского предприятия СЭПО.

Источник сообщил «КП-Саратов», что уже подписан приказ о назначении Артура Темирова.

Таким образом новый руководитель сменил Евгения Резника, который возглавлял завод с момента открытия.

Напомним, завод СЭПО ранее находился на грани закрытия производства. Известный производитель отечественных холодильников под брендом «Саратов» едва не уволил трудовой коллектив.

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