Самый богатый министр Саратовской области за год заработал более 10 миллионов рублей

Обнародованы декларации о доходов саратовских министров Фото: Екатерина Семенова

Саратовские министры рассказали о своих доходах. Декларации опубликованы на сайте правительства. Ранее «КП-Саратов» писала о доходах губернатора Валерия Радаева и вице-губернаторов Игоря Пивоварова и Романа Бусаргина.

Министр здравоохранения Олег Костин заработал 10 152 454,5 рубля, его жена – 4 579 070,2 рубля. В общей сложности огни владеют домом, тремя квартирами, четырьмя участками, шестью нежилыми помещениями и зданием. У министра есть моторное судно Velvette,18, у жены – автомобиль Mazda CX-9.

Наталья Жуковская, первый заместитель министра труда и социальной защиты задекларировала доход 1 396 053,45 рубля. У нее есть участок, дача, квартира, гараж.

Министр информации и печати Светлана Бакал заработала 2 678 305,46 рубля. Она владеет долями в двух квартирах.

Доход Татьяны Астафьевой, первого заместителя министра культуры составил 1 168 198,77 рубля, а ее супруга – 715 739,86 рубля. Они владеют участком, квартирой, жилым и садовым домами. А также автомобилями Toyota Yaris и Hyundai Santa Fe.

У первого замминистра образования Елены Нерозя доход составил 1 403 444,37 рубля. У нее есть участок, дача и квартира. Супруг заработал 427 675,02 рубля. Он владеет автомобилем Hyundai Greta.

Министр строительства и ЖКХ Павел Мигачев заработал 2 522 652,05 рубля, у него есть квартира и Audi A4. Доход супруги составил 1 229 847,63 рубля, в собственности у нее участок. Дом и квартира.

Андрей Архипов, министр промышленности и энергетики области заработал 3 229 734,21 рубля. У него есть квартира, участок и дом. Жена министра задекларировала доход в сумме 66 371,56 рубля, у нее также есть участок.

Константин Доронин, министр природных ресурсов и экологии заработал 2 473 597,39 рубля. Он владеет автомобилями Volkswagen Tiguan и Mitsubishi Lancer 1,5.

Доход министра сельского хозяйства Романа Ковальского составил 2 110 628,78 рубля, а его жены – 40 тыс. рублей. Они владеют участком, домом, квартирой и гаражом. Кроме того. В собственности у супруги автомобиль Opel Astra.

За год министр молодежной политики и спорта Александр Абросимов задекларировал доход 1 943 215,93 рубля. У его жены есть квартира и автомобиль Toyota Rav 4.

Министр финансов Вадим Ойкин заработал 3 789 415,21 рубля, его жена 3 157779,62 рубля. У них есть два участка и четыре квартиры. А у министра еще и автомобиль Volkswagen Touareg и снегоход BEARCAT WT.

За год Андрей Разборов, министр экономического развития заработал 2 141 923,58 рубля, его жена – 46 924,38 рубля. У министра есть квартира и автомобиль Nissan Qashqai.

Доход Аделя Славутина, министра цифрового развития и связи составил 1 774 469,55 рубля. Его супруга заработала 6 884 966,27 рубля. У него есть Mercedes-Benz CLS 350d 4 MATIC, а у нее – Chery Т19/Tiggo.

Сергей Зюзин, министр по делам территориальных образований задекларировал доход в сумме 2 561 356,88 рубля. Он владеет квартирой, гаражом и автомобилем Skoda Superb. Его жена заработала 347 653,48 рубля. У нее есть дача, участок, квартира и Renault Laguna.

Наталья Трошина, министр внутренней политики и общественных отношений заработала 2 339 818,23 рубля. У нее есть участок, дом, квартира и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

У министра транспорта и дорожного хозяйства Алексея Петаева доход составил 2 442 467,95 рубля. Он владеет двумя участками, одним жилым домом и четырьмя нежилыми. Заработок его жены составил 372 446,18 рубля, а одного из несовершеннолетних детей – 83 196,92 рубля.

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