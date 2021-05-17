Саратовский губернатор за год заработал 4,2 миллиона рублей

Валерий Радаев отчитался о своих доходах Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Опубликованы сведения о доходах и имуществе руководства области.

Официальные сведения появились на сайте правительства региона.

Губернатор Валерий Радаев за 2020 год заработал 4 247 093,34 рубля, его супруга — 212 715,27 рубля. У главы региона в собственности есть катер «Bolton 22 Skiff», а у жены — земельный участок и жилой дом.

По сравнению с 2019 годом доходы губернатора выросли на 300 тыс. рублей.

Вице-губернатор, руководитель аппарата правительства Игорь Пивоваров задекларировал доход за год в сумме 4 188 916,35 рубля. У него есть квартира, автомобиль Merсedes Benz GLK 220 CDI 4 matic и мотолодка Crosswind 175. Супруга заработала 263 642,27 рубля. У нее в собственности квартира, участок, дом и гараж.

У вице-губернатора, председателя правительства Романа Бусаргина годовой доход составил 3 286 259,81 рубля. Он владеет двумя земельными участками и двумя домами, а также мотовездеходом ARCTIC CAT TR V 500 CORE и бортовым прицепом. Доход его жены составляет 924 079,75 рубля, кроме того, у нее и детей есть две квартиры и нежилое помещение.

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