Саратовские коммунисты нарушили закон на довыборах в облдуму

В ТИК Марксовского района выявили нарушение со стороны КПРФ

В Саратовской области произошел скандал на выборах с участием представителя КПРФ. Это случилось в Марксовском районе, где одним из членов территориальной избирательной комиссии был зарегистрирован Сергей Подсевалов.

А ТИК сообщили «КП-Саратов», что Подсевалов накануне принес документы от КПРФ, которая делегировала его в члены комиссии, и был зарегистрирован. Однако на следующий день был направлен запрос в ИКСО, как того требует законодательство, и выяснилось, что Сергей Подсевалов — депутат Саратовской городской думы. А это уже противоречит федеральному законодательству.

- Аннулировали решение о регистрации Подсевалова в качестве члена комиссии, но в тот день он не явился, так как попал в ДТП. А когда пришел, с ним провели беседу. Удивительно, что Сергей Подсевалов не стал отрицать, что является депутатом и знал о невозможности быть членом комиссии. То есть сознательно пошел на подлог. Считаю это вопиющим случаем. Мы все за честные отношения, чтобы хорошо провести выборы, поэтому такое поведение неприемлемо. Более того, во время разговора он разговаривал так, что это можно счесть как угрозу, — рассказали «КП-Саратов» в территориальной избирательной комиссии Марксовского района.

Примечательно, что Подсевалов во время недолгой работы в качестве члена комиссии успел собрать больше полусотни жалоб с участков в Марксовском районе. Однако все они вызвали сомнения у членов комиссии. Дело в том, что, по мнению специалистов, объехать 59 участков за несколько часов просто невозможно. Поэтому возникло предположение, что жалобы возникли на пустом месте. Было принято решение отклонить их, однако для этого потребовалось потратить два часа, чтобы все проверить и провести совещание.

Сейчас ТИК направил в адрес КПРФ официальное уведомление, чтобы Сергея Подсевалова отозвали.

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