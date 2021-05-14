Мэрия Саратова готова отдать за новую сцену на Театральной площади 7,8 млн рублей

Сцена на Театральной площади в Саратове Фото: Ольга Симонова

К середине июля в Саратове должна появиться новая сцена на Театральной площади. За нее чиновники мэрии готовы отдать из бюджета 7,8 млн рублей. Это следует из материалов аукциона, размещенного на портале госзакупок.

Это будет не просто помост, кроме подиума и вансцены, установят павильон, два боковых подиума с павильонами. Сена должна быть модульным объектов, мобильным.

Какую цену предложат поставщики станет известно после 26 мая, когда должны выявить победителя конкурса. Саму новую сцену планируется установить к середине июля.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.