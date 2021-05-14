С председателями участковых комиссий в Саратовской области работали психологи

Председателям УИКов обеспечили психологическую помощь Фото: Александр Уриевский

Председателям участковых избирательных комиссий в Саратовской области предлагали помощь практикующих психологов. Это сделано для того, чтобы снять стресс в случае возможных провокаций. Об этом «КП-Саратов» рассказала председатель областной избирательной комиссии Ирина Романова. Она проголосовала утром 14 мая в первый из трех дней довыборов в Саратовскую областную думу.

- Работали практикующие психологи, снимали стресс, готовили к стрессоустойчивости всех наших председателей комиссий. На сегодняшний день складывается такая ситуация, что многие, кто, скажем так, негативно относится к выборам, приходят не с целью выявить какие-то нарушения, а скорее всего сделать какие-то провокации. 80% председателей комиссий — женщины, и мы их тоже хотим сегодня от этого уберечь, — заявила Романова.

Напомним, в течение 14, 15 и 16 мая в четырех одномандатных округах Саратовской области проходят довыборы в Саратовскую областную думу. Работают 434 участковых избирательных комиссии, право проголосовать имеют более 340 тысяч избирателей региона.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.