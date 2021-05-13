В Саратове сорваны два многомиллионных аукциона на достройку инфекционной больницы в Елшанке

Достройка инфекционной больницы в Елшанке откладывается снова Фото: Александр Уриевский

Достраивать корпуса №2 и 6 инфекционной больницы в Елшанке в Саратове предполагалось за 210,4 млн рублей, а корпуса №3 за 218 млн рублей. Но оба этих конкурса провалились – контракты не были заключены.

До обеих конкурсов допустили лишь одно АО «Авиапромстрой» (генеральный директор — Денис Явшев) из Москвы.

Но по итогам рассмотрения заявок от «Авиапромстроя» их признали не соответствующими требованиям конкурса. В заявках в качестве подтверждения опыта работ прилагались документы на различные объекты, построенные компанией. У одного из объектов не оказалось в пакете документов разрешения на ввод. По этой причине заявку признали недействительной и конкурсы придется проводить повторно.

По условиям документации на достройку, дата сдачи корпусов больницы установлена на 31 августа. С учетом времени на проведение новых конкурсов у строителей останется едва ли три месяца на завершение объектов.

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