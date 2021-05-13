Определен подрядчик для строительства поликлиники в Юбилейном

Строить поликлинику придется очень быстро Фото: Александр Уриевский

В Саратове 13 мая определили победителя конкурса на строительства поликлиники в поселке Юбилейный.

Начальная цена аукциона на строительство поликлиники на 500 мест в поселке Юбилейный в Волжском районе Саратова" составляла 298 млн 127 тысяч рублей.

Победителем с ценой 296 млн 636 тыс. рублей стало ООО «Предприятие по строительству «ЛЕССТР», с которым теперь планирует заключить контракт «Управление капитального строительства» Саратовской области. Эта компания вела и продолжает строительство нескольких корпусов инфекционной больницы в Елшанке.

Поликлиника должна быть построена за семь месяцев, срок сдачи обозначен в документации 25 декабря в 2021 года.

Напомним, строительство поликлиники неоднократно обсуждал с жителями поселка депутат ГД Николай Панков. Она будет построена на средства областного бюджета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.