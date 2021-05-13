Треть школ Саратова охраняется росгвардейцами

Сегодня, 13 мая, на брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области ответили на вопрос, будут ли изменения в Последних звонках в связи с трагедией в Казани.

Представитель министерства образования области Елена Темникова рассказала, что Последний звонок отменять не собираются.

Между тем сейчас в школах усилена охрана. В 33% учебных заведений работают росгвардейцы, остальные стерегут штатные сотрудники.

- Их число увеличено, потоки обучающихся разведены для захода в школы. Классные руководители встречают детей, чтобы в школы не зашли посторонние, — отметила Темникова.

Напомним, поручение об усилении мер безопасности в школах дал губернатор области Валерий Радаев.

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