В Саратовской области усиливают меры безопасности всех учебных заведений

Валерий Радаев поручил усилить меры безопасности в учебных заведениях области

Губернатор Валерий Радаев дал поручение зампреду областного правительства Роману Грибову проконтролировать усиление мер безопасности во всех учебных учреждениях области. Об этом «КП-Саратов» сообщила руководитель пресс-службы губернатора Нина Попова.

Меры по усилению безопасности вызваны террористически актом в школе города Казань. Там утром 11 мая вооруженный стрелок ворвался в здание школы №175 и убил несколько человек – детей и взрослых. По предварительным данным, в числе погибших семь человек, пострадавших более 20.

В министерстве образования области уточнили, что во всех образовательных учреждениях Саратовской области усилен пропускной режим, особенно для учреждений с круглосуточным пребыванием детей.