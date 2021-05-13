Надежда Сухова: Конфликты на избирательных участках должны разрешать председатели комиссий

Надежда Сухова

Надежда Сухова, уполномоченный по правам человека в Саратовской области, заявила, что намерена активно участвовать в избирательном процессе. Об этом она сказала 13 мая на совещании в облизбиркоме, которое было посвящено предстоящим 14–16 мая довыборам в областную думу.

- Аппарат уполномоченного будет активно включаться в избирательный процесс. Все дни голосования юристы наши будут дежурить на телефонах уполномоченного по правам человека в Саратовской области и готовы отозваться на любые просьбы или замечания или нарушения.

Будем работать с избирательными комиссиями. Надеюсь, негативных нюансов у нас на выборах не произойдет.

На избирательные участки я планирую выезжать сама. Считаю, что конфликты на участке должны разрешать сами главы комиссии, где такое случилось, — отметила Сухова.

Глава облизбиркома Ирина Романова попросила Сухову помнить, что члены избирательных комиссий тоже граждане и могут рассчитывать на защиту со стороны омбудсмена.

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